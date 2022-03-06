تقرير عالمي: أغلبية الطلاب المصريين يخططون للحصول على وظائف تقنية

كتب-علاء حجاج:

قال تقرير صادر عن شركة "كورسيرا " العالمية المتخصصة في التعلم عن بعد، إن الطلاب المصريين يتجهون نحو الوظائف التقنية في عدة مجالات مختلفة مثل تطوير البرمجيات وعلوم البيانات وتعلم الآلة.

وكانت شركة كورسيرا، أحد أكبر منصات التعلم عن بعد في العالم، قد أصدرت اليوم تقرير المهارات الجامعية لعام 2022.

ويكشف التقرير عن أهم الوظائف التي يسعى الطلاب في جميع أنحاء العالم إلى الحصول عليها، وأهم المهارات التي يسعون الى اجادتها، كما يذكر التقرير الخطوات الرئيسية التي يمكن لمؤسسات التعليم العالي اتخاذها لتلبيه احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة، ولتزيد من فرص الخريجين في الحصول على الوظائف المناسبة.

ويشير التقرير إلى أن المتعلمين المصريين أصبحوا يدرسون للحصول على وظائف تتماشى مع احتياجات سوق العمل، والتي تقدم ميزة تنافسية في بلد به أكبر عدد من الشباب في المنطقة حيث كان واحد من كل أربعه بدون عمل عام 2019.

ويعتبر الاستثمار في المهارات الرقمية هي الطريق الذي يسلكه المتعلمون ليكونوا مستعدين للحصول على وظائف سريعة النمو داخل المؤسسات القائمة، كما تمكنهم تلك المهارات، من إطلاق مشاريعهم الخاصة كشركات ناشئة خاصه في ظل تشجيع الدولة لهذا الاتجاه والذي يساهم في تحقيق التنمية بوتيرة أسرع، ومن بين الدول التسعة التي تم تسليط الضوء عليها.

واحتلت مصر أعلى نسبة في الطلاب الراغبين في الالتحاق بوظائف تطوير البرمجيات (22٪) عند التخرج.

وظهر أن 13٪ من الطلاب المصريين يأملون أن يصبحوا علماء بيانات، بينما اختار 7٪ منهم هندسة تعلم الآلة كأفضل اختيار مهني، هذا ولم تحظ أي وظيفة أخرى بنسبة تزيد عن 5٪ من الطلاب المصريين البالغ عددهم 2300 طالب، وفقًا للتقرير.

وقال أنتوني تاترسال، نائب الرئيس بكورسيرا لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن خارطة المهارات المتغيرة تخلق مزيد من التنوع والاحتياج لفرص عمل مختلفة، ومن المتوقع ظهور 149 مليون وظيفة رقمية جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2025"

أضاف التقرير أن المتعلمين المصريين متحمسون بدرجة كبيرة للمسارات الوظيفية عالية النمو، وسيساعد التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، والحكومات، والقطاعات الصناعية المختلفة على ضمان توجيه حماس الطلاب التوجيه الصحيح تجاه اتقان المهارات عالية الجودة المطلوبة، مما سيساعد على تضييق فجوات المهارات على المستويين المحلى والإقليمي.

كما كشف تقرير المهارات الجامعية 2022 أيضًا عن النقاط التالية:

على الصعيد العالمي، فإن أهم الوظائف التي طلبها المتعلمون هي: عالم بيانات، ومحلل بيانات، ومهندس برمجيات، ومهندس تعلم الآلة، وأخصائي تسويق.