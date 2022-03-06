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مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.8% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:54 م الأحد 06 مارس 2022
مبيعات الأجانب تهبط بالبورصة 1.8% في نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.87% إلى مستوى 11094 نقطة في نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 1.3%، وارتفع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 84.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 61.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب من الأسهم بقيمة 22.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.04% إلى مستوى 11305 نقاط، في نهاية تعاملات الخميس الماضي، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والمصريين.

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