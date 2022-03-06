أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور



كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، في سوق العبور، ليتراوح بين 26 و29 جنيها.

وسجل سعر كيلو البوري بين 35 و43 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وظل سعر كيلو الكابوريا ثابتا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 30 و65 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.