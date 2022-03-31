فودافون: 10 ملايين عميل تأثروا بعطل الشبكة.. ومكالمات مجانية لتعويضهم

كتب- علاء حجاج:

أصدرت شركة فودافون بياناً توضيحياً بشأن العطل الذي ضرب شبكتها واشتكى منه المستخدمون أمس الأربعاء.

وقالت فودافون في البيان إن شبكتها "واجهت أمس عطلاً فنياً خارج عن إرادتنا ناتج عن قطع فى إحدى الكابلات، مما أدى إلى تاثر الخدمة لدى 10 ملايين عميل من إجمالى 44 مليون عميل واستمر العطل الفنى أقل من ساعة (بدأ فى الثانية مساء)".

وأضافت أن غرفة العمليات قامت بمتابعة الموقف فور حدوثه وقام مهندسوا الشبكة بالعمل على إيجاد حلول سريعة لحل العطل.

وقالت إن "الحل التقنى الأمثل والأسرع لعودة الخدمة كان هو عدم محاسبة العملاء على استخدامهم للإنترنت حتى رجوع الكابل إلى حالته الأصلية وقررت الشركة الأخذ بهذا الحل وتحمل كافة عواقبه المالية، للإسراع بعودة الخدمة، وبالفعل تم إصلاح العطل وعادت الخدمة فى أقل من ساعة".

وأضافت أن الشركة لم تكتفي فقط بحل المشكلة فى زمن قياسى ، بل سارعت بالتقدم بطلب لجهاز تنظيم الإتصالات للحصول على موافقة بتعويض العملاء الذين تأثروا وتقديم مكالمات مجانية لهم طوال يوم الخميس 31 مارس 2022 واستجاب جهاز تنظيم الإتصالات لطلب فودافون مصر

وبحسب البيان فقد تم إرسال رسالة نصية لعدد 10 مليون عميل اليوم الخميس 31 مارس 2022 لإبلاغهم بالتعويض وتوضيح أسباب العطل الفني.