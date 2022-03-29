9 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال التعاملات وتراجع الجرام 9 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة القاهرة التجارية، قال لمصراوي، أمس إن حركة البيع والشراء شهدت زيادة بالمحلات خلال الفترة الماضية بهدف الاستثمار واتخاذ الذهب ملاذً آمنًا.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 647 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 832 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 971 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1109 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هوى سعر الجنيه الذهب إلى 7768 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1914 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.43%، في الساعث 1:08 ظهرًا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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