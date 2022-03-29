مصانع الأجهزة الكهربائية تعيد تسعير منتجاتها.. والإعلان نهاية الأسبوع

كتبت-شيرين صلاح:

قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن مصانع الأجهزة الكهربائية أعادت تسعير منتجاتها مرة ثانية بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه وستخطر التجار بالسعر الجديد نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع هلال ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 10 و15% بالأسواق، بعد زيادة سعر الدولار.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 2.63 جنيه، ليسجل 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وتستورد مصر أكثر من 85% من مستلزمات الإنتاج من الخارج تستخدمها لتصنيع الأجهزة، وباقي النسبة تستوردها منتجات تامة الصنع.

وكانت هناك شكاوى من بعض المستهلكين عن عزوف بعض محلات الأجهزة الكهربائية عن البيع لهم على الرغم من وجود الأجهزة لدى التجار.

وعلق رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية على هذا الأمر قائلًا إن المحلات التي تمتنع عن بيع الأجهزة للزبائن حاليا على الرغم من وجود الجهاز داخل المحل يجب تحرير محضر رسمي ضدها بالواقعة في أقرب قسم للشرطة، وإبلاغ جهاز حماية المستهلك أيضا.

ويشهد سوق الأدوات الكهربائية ركودًا بحركة البيع والشراء منذ عدة أشهر، بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وفقا لقول أحمد هلال نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي في وقت سابق.

وكانت أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت ارتفاعًا بنسبة تصل إلى 10% بالأسواق خلال الشهر الماضي، بحسب أحمد هلال.