تراجع جديد بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات دفعة واحدة، مقارنة بمستواه في الصباح، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، لتصبح قيمة التراجع 10 جنيهات حتى الآن في سعر الجرام.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وكان سعر الدولار صعد 2.63 قرشا منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم، ليسجل 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 653 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 840 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 980 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1120 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1932 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.30%، في الساعة 12:37 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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