مصدر لمصراوي: بنك الاستثمار القومي يعتزم بيع جزء من حصته في أبو قير للأسمدة

كتبت – شيماء حفظي:

قال مصدر حكومي، لمصراوي، إن بنك الاستثمار القومي، يعتزم بيع جزء من حصته في شركة أبو قير للأسمدة.

وتبلغ حصة الجهات الحكومية في شركة أبو قير للأسمدة أكثر من 70% بينها 21.52% مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

كان بنك الاستثمار القومي باع 3.36% من حصته البالغة سابقا 24.88% ضمن طرح أجرته الحكومة نهاية العام الماضي.

وباعت الجهات الحكومية حصة تبلغ 10% من الشركة مقابل 2.2 مليار جنيه، العام الماضي.

وكانت وكالة بلومبرج، نقلت عن مصدر لم تسمه اليوم الأربعاء، أن صفقة مصرية إماراتية، لشراء حصص في شركات تتضمن شركة أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.