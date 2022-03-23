80 جنيها تراجعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء بمصر مع بداية التعاملات



كتبت- شيرين صلاح:

هوى سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام 80 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر جرام الذهب قفز 115 جنيها خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل أن تقفز بشكل أكبر خلال اليومين الماضيين مع صعود سعر الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 673 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 866 جنيها للجرام.

وهوى سعر الذهب عيار 21 إلى 1010 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1154 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8080 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1917 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.21%، في الساعة 9:09 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.