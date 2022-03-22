المشاط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في تنظيم قمة المناخ COP27



كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع افتراضي، مع أمبرويز فايولي، وجيلزومينا فيجليوتي، نائبي رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر المكثفة لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز العمل الإنمائي في مجال التحول الأخضر.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، شهد الاجتماع بحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والتعاون مع البنك في هذا الصدد.

ويأتي ذلك خاصة في ظل إعلان خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبي 2021-2025 والتي يستهدف من خلالها زيادة تمويل المناخ ليستحوذ على 50% من إجمالي تمويلاته، ودعم جهود الوصول بالانبعاثات الكربونية إلى صفر، وفقا للبيان.

كما شهد الاجتماع بحث التعاون الإنمائي في ظل رئاسة بنك الاستثمار الأوروبي لمجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، وأيضا مباحثات حول المشروعات المستقبلية مع البنك لعام 2022 والتي تستهدف دفع جهود التحول الأخضر في مصر.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع البنك بشأن الزيارة رفيعة المستوى التي ستقوم بها فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار والوفد المرافق لها، للقاهرة في نهاية شهر مارس الجاري.

ومن المنتظر أن تكون هذه الزيارة هي الأخيرة لفلافيا بالانزا، وسيصاحبها في الوفد ليونيل رابايل المدير الجديد للعمليات الذي سيتقلد مهام منصبه من شهر أبريل 2022، وفقا للبيان.

وأكد مسئولو بنك الاستثمار الأوروبي استعداد البنك للتعاون مع مصر في ظل رئاستها لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ نهاية العام الجاري، والذي يستهدف مواصلة دعم الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية.

وذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي أطلق العام الماضي خارطة تمويل المناخ للفترة من 2021-2025، والتي يسعى من خلالها لزيادة تمويلاته للعمل المناخي ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الضارة في الاتحاد الأوروبي والدول التي يتعاون معها.

وأشار مسئولو البنك إلى وجود العديد من مجالات التعاون التي يمكن تعزيزها مع مصر مثل إنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، في إطار التعاون بين البنوك متعددة الأطراف لتعزيز التزامهم فيما يتعلق بالإجراءات المشتركة لمكافحة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، والتي سيكون أحد محاورها انعقاد قمة المناخ في مصر، وأهمية مشاركة مصر في هذه القمة.

حضر الاجتماع افتراضيًا عددٌ من قيادات البنك وهم فلافيا بالانزا، مدير العمليات بالبنك، وأدريان دو باسومبيري، مساعد نائب رئيس البنك، وجاكوبو لامبري، مساعد نائب رئيس البنك، وكريستيلي جولفيت، وكريستينا بيليكانوفا، منسقتان المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

كما حضر الاجتماع كريستينا كانابينسكايتي، مدير وحدة عمليات القطاع العام بالبنك، ولارس أنوانديتر، مدير وحدة المشرق العمليات، وإيفي سشمديت، رئيس وحدة العمليات، ويوهان تشاينجوي مدير السياسات، ودانيل فارشي، مدير مكتب المناخ بالبنك.

وحضر الاجتماع كذلك من مقر وزارة التعاون الدولي ألفريدو أباد، الممثل الاقليمي ومدير مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة.

يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي تسجل نحو 3.5 مليار يورو بنهاية عام 2021، لتمويل العديد من المشروعات التنموية في قطاع النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني، وفقا للبيان.