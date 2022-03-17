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12 جنيها زيادة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر خلال التعاملات

05:09 م الخميس 17 مارس 2022
12 جنيها زيادة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر خلال التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات ارتفاعه، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب قفز 9 جنيهات حتى منتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس، ليواصل ارتفاعه في نهاية التعاملات المسائية لتصبح قيمة الزيادة 11 جنيهًا على مدار اليوم.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 597 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 768 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 896 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1024 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 7168 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 1942 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.76%، في الساعة 3:56 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي : أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب عيار 21

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