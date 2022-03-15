وزير البترول يبحث مع "ميثانكس" مشروع توفير وظائف لائقة لشباب دمياط



كتب- مصطفى عيد:

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً من شركة ميثانكس العالمية التي تستثمر في صناعة البتروكيماويات المصرية بالشراكة مع قطاع البترول من خلال مصنع إنتاج الميثانول بمحافظة دمياط، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء.

وضم الوفد كلا من براد بويد نائب رئيس شركة ميثانكس العالمية، ومحمد شندي العضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر، بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية والسفارة الكندية بالقاهرة، وسعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني.

وتناول الاجتماع أحدث برامج المسئولية المجتمعية للشركة تجاه المجتمع المحلى بمحافظة دمياط في اطار الدور المجتمعى لشركات قطاع البترول في مناطق عملها للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، والذي يتمثل في المشروع الذي تتبناه شركة ميثانكس مصر بالشراكة مع منظمة العمل الدولية تحت مسمى "وظائف لائقة لشباب مصر- معًا لمواجهة التحدي بمحافظة دمياط".

ووفقا للبيان، يهدف المشروع في هذه المرحلة إلى تأهيل 100 شاب وشابة من محافظة دمياط لدخول سوق العمل في مجال صناعة المواد الغذائية بالمحافظة، وذلك من خلال توفير تدريب متخصص للشباب وفقا لبروتوكول تعاون مع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

وأكد وزير البترول حرص قطاع البترول على وجود مشاركة مجتمعية فاعلة للشركات العاملة بمحافظة دمياط، مشيرا إلى ضرورة توحيد الجهود والتنسيق بين شركات ميثانكس وموبكو وسيجاس للغاز الطبيعي المسال في مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع المحلى بدمياط من أجل خلق دور أكبر وأكثر كفاءة وفعالية للشركات في المحافظة، ويعود بأكبر قدر من النفع علي أهالي المحافظة.

وأشار الوزير إلى أهمية مشروع ميثانكس لتأهيل الشباب لسوق العمل والتي تتماشى مع الرؤية والقيم الأساسية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والتي تركز على الاستفادة من طاقات الشباب وتدريبهم وتأهيلهم.

كما أشار إلى ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى الشاب المتدرب بكيفية تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل من خلال برامج تدريبية متخصصة، مشددا على أهمية تنظيم ورش عمل ذات الصلة بالمجال الذي يتم تأهيلهم فيه لدعم جاهزيتهم واستعدادهم لدخول سوق العمل.



وأبدى الملا ترحيبه بالتعاون المثمر مع منظمة العمل الدولية في هذه المشروع المجتمعي، مؤكدا أهمية العمل مع المنظمة لتطبيقه مع شركات أخرى في قطاع البترول، ودراسة وتحديد المناطق الجغرافية ذات الأولوية في التطبيق.