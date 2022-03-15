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قفزة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر مع بداية التعاملات

09:43 ص الثلاثاء 15 مارس 2022
قفزة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء بمصر مع بداية التعاملات

سبائك ذهبية

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كتبت-شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، على الرغم من تراجع المعدن عالميا.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

صعدت أسعار الذهب عيار 14 إلى 593 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 762 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 889 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1016جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 7112 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إلى نحو 1930 دولارا للأوقية، في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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