8 شركات مصرية تشارك في معرض دبي وود شو الدولي للأخشاب

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الأخشاب عن مشاركة 8 شركات مصرية في فاعليات المعرض الدولي للأخشاب في دورته السابعة عشر المقام بمركز دبي التجاري العالمي.

وبحسب بيان الغرفة اليوم الاثنين، فإن المعرض سينطلق غدا الثلاثاء وحتى 17 مارس الجاري.

وذكر البيان أن الـ 8 شركات متخصصة في مدخلات إنتاج الأثاث مثل الألواح الخشبية، وخشب الكونتر، ودهانات وإكسسوارت الأثاث، وماكينات الروتر والـ CNC، والهانيكوم، والتجهيزات الخشبية، وألواح الإكليرك.

وتقوم شركة استراتيجيك الإماراتية بتنظيم المعرض، وذلك تحت رعاية غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة والمجلس التصديري للأثاث.

ويشارك في المعرض 168 شركة متخصصة في مجال ماكينات صناعة الأثاث والأخشاب، والخامات البديلة، ومستلزمات إنتاج الأثاث، وذلك من عدة دول مثل (الصين- وألمانيا- وكندا- وتركيا- والولايات المتحدة الأمريكية- والبرتغال- والهند- وروسيا- و مصر- وفرنسا- والنمسا- وبلجيكا).

ووفقا للبيان فإن هناك عدد من مصنعي الشركات المصرية يرغبون بزيارة المعرض، حيث تم تنظيم برنامج زيارة لهم لتحقيق أقصى استفادة من الفاعليات.

وقال المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، إن الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لمصر وبها فرص كبيرة للشركات العاملة في مجال الأخشاب والأثاث المصري.

وأضاف حلمي، أن صناعة الأثاث تعد قطاعا أساسيا في اقتصاد الإمارات لوجود أكثر من 3000 مصنع للأثاث بها، لذلك فحاجاتها إلى الأخشاب المصنعة والإكسسوار والتجهيزات خشبية ضرورية.

ووفقا لقول حلمي، فإنه من المتوقع زيادة حجم وارداتها من العالم نتيجة للزيادة في حجم قطاع المقاولات المصاحب لمعرض إكسبو 2020.

و أكد حلمي على ضرورة دعم الصناعة المصرية عبر وسائل عديدة لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية منها، وتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة علي بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع.

واقترح حلمي وجود حوافز للشركات المصدرة ويتم ربط الحصول عليها بتحقيق مستهدفات التصدير، مضيفيا إلى أن دول كثيرة تدعم صادراتها بقوة مثل الصين وتركيا و فيتنام وغيرها.

وأضاف أيضا أهمية دعم المشاركة في المعارض الخارجية وتسهيل إجراءاتها، وتسهيل سفر الأشخاص والبضائع.

وأكد حلمي وجود فرصة كبيرة للشركات المصرية المصدرة خلال المرحلة الراهنة ويجب استغلالها بقوة وهي أزمة الشحن وارتفاع تكلفة الشحن من الصين.

وأضاف رئيس الشعبة، أن لمنتجات المصرية تستطيع أن تكون بديلا لعدد من المنتجات الصينية في الاسواق العربية والإفريقية تحديدا، خاصة في ظل القرب الجغرافي وتقارب الأذواق.