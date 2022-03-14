هبوط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1185.50 دولار

كتبت-شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 589 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 758 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 884 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1010جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 7072 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1975 دولارا للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.