سعر الذهب اليوم في مصر يعود للتراجع مع بداية التعاملات

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال التعاملات، وانخفض سعر الجرام جنيهين، وذلك متحولا من ارتفاع الأسعار أمس.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوعين الماضيين، تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك قبل هبوط كبير خلال تعاملات أمس بسبب تراجع الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 585 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 752 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 878 جنيها للجرام.

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 104 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 7024 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وبنهاية تعاملات الخميس، في البورصة العالمية، استقر الذهب بالقرب من مستوى 2000 دولار للأوقية بعد تقلبات كبيرة على مدار الجلستين الماضيتين، حيث كان جاذبيته كملاذ آمن مدعومًا بعدم إحراز تقدم في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وخلال تعاملات أمس، صعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% ليصل إلى نحو 1997 دولار للأوقية الساعة 4:15 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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