سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يصعد خلال التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام جنيهًا واحدًا، مقارنة بمستواه في منتصف تعاملات اليوم، بسبب ارتفاع سعر المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد جنيهًا واحدًا مع بداية تعاملات اليوم، واستقر الجرام بمنتصف التعاملات، ثم ارتفع مره أخرى خلال التعاملات المسائية، لتصبح قيمة الزيادة على مدار اليوم جنيهين.

وتوقع نجيب أن تستمر أسعار الذهب بالسوق المحلي في الصعود غدا الخميس أيضا.

وكان سعر جرام الذهب ارتفع بشكل طفيف في بداية تعاملات اليوم، وصعد الجرام جنيهًا واحدًا.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 533 جنيها للجرام. وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 686 جنيها للجرام. وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 800 جنيه للجرام. وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 914 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6400 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا