ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و26 جنيها.

كما زاد سعر كيلو الجمبري صغير 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و160 جنيها.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.