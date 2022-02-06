ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

10:03 ص الأحد 06 فبراير 2022
ارتفاع البلطي.. أسعار السمك اليوم الأحد في سوق العبور

سوق السمك بدمياط

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كتبت-شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري صغير، ليتراوح بين 90 و150جنيها، وظل سعر كيلو المكرونة السويسي ثابتا، ليتراوح بين 30 و60 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ثابتا، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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