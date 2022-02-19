التصديري للصناعات الهندسية يعلن إقامة مسابقة التميز في التصدير بشكل سنوي

كتبت-شيرين صلاح:

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إقامة مسابقة التميز في التصدير الهندسي "EXXA"، بشكل سنوي وذلك لدعم وتشجيع المصانع على الارتقاء بمنظومة التصدير لديها وزيادة الصادرات المصرية وتطبيقًا لاستراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

وأشار المجلس إلى أن مسابقة التميز في التصدير الهندسي سيتم إقامتها بصورة سنوية لتكريم الشركات التي ساهمت في زيادة حجم صادرات القطاع الهندسي والصادرات المصرية بوجه عام والاعتماد على البيانات والمؤشرات الرسمية وبكل حيادية وشفافية.

وكانت الصادرات الهندسية حققت قفزة قياسية خلال 2021 حيث قفزت بنسبة 47% لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بـ 2.2 مليار دولار لعام 2020.