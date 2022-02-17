12 جنيهًا زيادة في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر



كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وذلك بعد ارتفاعه في وقت سابق من اليوم بعد صعود المعدن بالبورصات العالمية، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، وواصل صعوده بمنتصف التعاملات، لتصبح قيمة الزيادة 12 جنيها خلال اليوم حتى الآن.

ووصل سعر جرام الذهب في السوق المحلي اليوم إلى مستويات قياسية كبيرة.

وتوقع نجيب استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي حتى نهاية الأسبوع الجاري غدا على الأقل.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض المستهلكين اتجهوا إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك للاحتفاظ بها كملاذ آمن خلال فترة ارتفاع الذهب لمستويات كبيرة في الأيام الماضية.

وأضاف ميلاد أن سعر الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة مرهون بالسعر بالبورصات العالمية، والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 550 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 707 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 825 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 943 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 6600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا حتى بداية التعاملات المسائية من جلسة اليوم الخميس، إلى 1890 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 1.1%، في الساعة 4:20 عصًرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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