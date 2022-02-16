البورصة تختتم تعاملات اليوم الأربعاء بصعود طفيف

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.04% إلى مستوى 11568 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، كما تراجع مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 35.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 16.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 51.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد 1.4% إلى مستوى 11563 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.