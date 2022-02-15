وزير الاتصالات يبحث مع سفير إيطاليا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

كتب- علاء حجاج:

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد الوزير بالقواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين في ضوء العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين؛ معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في ضوء الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا في مجال التحول الرقمي.

وقال السفير الإيطالي، في بيان صحفي للوزارة اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترحب بالتعاون مع الجانب المصري في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في مجال الرقمنة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه إيطاليا لعمليات التحول الرقمي.

وناقش الاجتماع عددا من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين ومن أهمها التعاون فى مجال الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، حيث أبدى سفير إيطاليا فى القاهرة استعداد بلاده لتوفير برامج تدريبية للشباب المصرى في هذا المجال، وكذلك فتح آفاق للتعاون بين حاضنات الأعمال في كلا البلدين.

كما تم استعراض آليات دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال التحول الرقمي.

واستعرض وزير الاتصالات التجربة المصرية لتحقيق التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية حيث تم إطلاق قرابة 120 خدمة حكومية رقمية في إطار خطة تستهدف الوصول إلى 200 خدمة رقمية بنهاية العام الجاري.

ووجه طلعت الدعوة لنظيره الإيطالي من خلال السفير الإيطالي لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والتباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.