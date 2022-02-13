قفز 30 دولارًا.. لماذا صعد سعر الذهب في البورصات العالمية؟
كتبت- شيرين صلاح:
قفز سعر الذهب بالبورصات العالمية 30 دولارًا في يومين، ليصبح سعر الأوقية حوالي 1858 دولارًا في ختام جلسة الجمعة الماضية مقابل 1828 دولارًا بختام جلسة الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
وبدأ سعر الذهب يرتفع تدريجيا مع اقتراب نهاية التعاملات المسائية بجلسة الخميس الماضي، وواصل صعوده على مدار جلسة الجمعة الماضية حتى ختام الجلسة، آخر جلسات الأسبوع.
وبحسب بيانات وكالة رويترز، قفزت أسعار الذهب الجمعة الماضية إلى أعلى مستوى لها في شهرين تقريبًا، بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم وتراجع الدولار وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، ومع زيادة الطلب على شراء المعدن باعتباره ملاذا آمنا.
ووفقا لرويترز، فإن سعر الذهب صعد بنسبة 1.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 19 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أنه كان على وشك تحقيق مكاسب أسبوعية تصل إلى نسبة 2.5٪.
وذكرت الوكالة، أن الذهب يعتبر وسيلة للتحوط ضد التضخم المرتفع، وغالبًا ما تستخدم كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار السياسي والمالي.
وينصح معطي بالاستثمار في الذهب حاليا نظرًا لأن سعره مناسب للشراء والاستثمار كملاذ أمن خلال الفترة الحالية.
وانعكس صعود الذهب عالميًا على الأسعار بالسوق المحلي وقفز سعر الجرام 13 جنيهًا، حيث يرتبط التسعير بمصر بالسعر بالبورصة العالمية.
وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 812 جنيهًا مقابل 799 جنيهًا خلال تعاملات الخميس الماضي.
وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.
وكانت تحركات الذهب بالسوق المحلي طفيفة بين الصعود والهبوط على مدار الشهرين الماضيين، قبل أن تقفز بهذا المستوى الجمعة الماضية.
وتوقع نجيب، هبوط سعر جرام الذهب بالسوق المحلي، وذلك مع بداية تداولات البورصة العالمية غدا، مشيرا إلى أن بعد كل صعود كبير يعقبه هبوط تدريجي بالسعر.
وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.
وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.
خلال الربع الرابع في عام 2021 قفز الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.
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