الصادرات المصرية للبرازيل ترتفع 155% في عام 2021

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل ارتفعت خلال 2021 بنسبة 155.4% مقارنة بعام 2020.

وبحسب بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم الأحد، فإن قيمة الصادرات المصرية للبرازيل ارتفعت إلى 542 مليون دولار في عام 2021 مقابل 212 مليون دولار خلال عام 2020.

وأشارت الوزيرة في البيان، إلى أن هذه الزيادة تعد الأولى في تاريخ الصادرات المصرية إلى البرازيل منذ تدشين العلاقات التجارية، لتجعل مصر في المرتبة الثانية والثلاثين في قائمة الدول المصدرة إلى البرازيل.

وجاء ذلك في أحدث تقرير تلقته الوزيرة من مكتب التجاري المصري بمدينة ساوباولو بشأن تطور حركة الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي خلال العام الماضي، بحسب البيان.

وقالت الوزيرة، إن دخول اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول تجمع الميركسور حيز النفاذ عام 2017، والإعلان عن التحرير الكامل وكذا التخفيضات الجمركية لعدد كبير من السلع المتبادلة بين الطرفين ساهم في بدء مرحلة جديدة من العلاقات التجارية المتميزة بين مصر ودول التجمع التي تشمل والبرازيل، والأرجنتين، وأوروجواي، وباراجواي.

وأضافت جامع، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ 2.5 مليار دولار في عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار عام 2020 بنسبة زيادة 30% عن عام 2020.

وأشارت جامع إلى أن أبرز الصادرات المصرية التي حققت نمواً كبيراً إلى السوق البرازيلي خلال العام الماضي تضمنت الأسمدة الفوسفاتية بقيمة 183.4 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 58.8 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 218.6%، والسوبر فوسفات بقيمة 50.8 مليون دولار مقابل 3.6 مليون دولار بنسبة زيادة 1350%، واليوريا بقيمة 38.3 مليون دولار مقابل 23.2 مليون دولار بنسبة زيادة 65%، بالإضافة إلى البولى فينيل بقيمة 27.6 مليون دولار مقابل 11.5 مليون دولار بنسبة زيادة 140%.

وقال يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، إن نسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات بلغت 25% وهي ضعف التغطية للعام السابق والبالغة 12% حيث تخطت زيادة العام الماضي فقط قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال عامى 2019 و2018.

وأشار إلى أن المكتب التجاري المصري في ساوباولو نجح في توفير فرصتين مباشرتين لزيادة الصادرات المصرية تضمنت منتج البولى إيثيلين ليرتفع من 3.1 مليون دولار إلى 26.5 مليون دولار بنسبة زيادة 754%، والبولى بروبلين ليرتفع من 805 ألف دولار إلى 9.5 مليون دولار بنسبة زيادة 1079%.

ولفت إلى أن المكتب نجح أيضاً في إدخال منتجات جديدة في هيكل الصادرات المصرية إلى البرازيل شملت خلائط الألومنيوم بقيمة 69.8 مليون دولار وأسود الكربون بقيمة 2.1 مليون دولار.

وأضاف رئيس التمثيل التجارى أن حجم الواردات المصرية من البرازيل بلغ العام الماضي نحو 2 مليار دولار بزيادة قدرها 14.5% مقارنة بعام 2020 حيث ارتفعت الواردات المصرية من الذرة من 55.2 مليون دولار إلى 66 مليون دولار بنسبة 20%، وألواح الحديد من 168 مليون دولار إلى 368 مليون دولار بنسبة زيادة 118%، والسكر من 253 مليون دولار إلى 317 مليون دولار بنسبة زيادة 25%.