بتكوين تنخفض لأدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر بسبب الفيدرالي وكازاخستان

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بتكوين الرقمية المشفرة انخفاضا بنسبة 11.7% خلال آخر 7 أيام لتهبط تحت مستوى 42 ألف دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري في أدنى مستوياتها منذ أواخر سبتمبر الماضي.

ويأتي ذلك وسط مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وإغلاق الإنترنت في كازاخستان، ثاني أكبر مركز لتعدين بتكوين في العالم، بحسب شبكة سي إن بي سي.

وبحسب بيانات منصة كوين ماركت كاب لتداول العملات الرقمية، انخفض سعر عملة بتكوين بنسبة 0.85% خلال آخر 24 ساعة لتصل إلى 41719 دولارا في الساعة الحادية عشرة و25 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، وذلك بعد انخفاضها إلى مستوى 40672 دولارا مساء أمس السبت.

وانخفضت القيمة السوقية لعملة بتكوين إلى مستوى 789.5 مليار دولار في الحادية عشرة و25 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار عملة بتكوين الرقمية سجلت قمة تاريخية يوم 9 نوفمبر متجاوزة مستوى 68 ألف دولار محطمة قمتها السابقة والتي سجلتها في 20 أكتوبر الماضي فوق 66 ألف دولار، ولكنها تراجعت بعد ذلك تحت تأثير عدد من الأنباء ومن بينها تداعيات اكتشاف متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وشهدت أسعار عملة إيثريوم انخفاضا كبيرا هي الأخرى خلال تعاملات آخر أسبوع بنسبة 17% لتصل إلى مستوى 3105 دولارات خلال تعاملات اليوم بنسبة تراجع يومي 3.67%، بقيمة سوقية تصل حاليا إلى 370.1 مليار دولار.

وبدأت أكبر عملة مشفرة في العالم "بتكوين" في الانخفاض في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن ألمحت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيتراجع عن تحفيز عصر الوباء، وفقا لسي إن بي سي.

وأدت التعليقات المتشددة إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم العالمية امتدت إلى العملات المشفرة، وغالبًا ما يصف عمالقة بيتكوين العملة الرقمية بأنها أصل غير مرتبط بالأسواق المالية التقليدية، لكن الخبراء لاحظوا أوجه تشابه متزايدة في تحركات أسعار البتكوين والأسهم.

ووفقا للشبكة، هناك خبر آخر يثقل كاهل أسعار العملات الرقمية وهو تحرك رئيس كازاخستان لإغلاق خدمة الإنترنت بعد احتجاجات دامية ضد الحكومة.

وتمثل الدولة الواقعة في آسيا الوسطى 18% من قوة معالجة شبكة بتكوين، وفقًا لمركز كامبريدج للتمويل البديل. وفر العديد من عمال مناجم العملات الرقمية من الصين إلى كازاخستان المجاورة بسبب حظر بكين لتعدين العملات الافتراضية.

ووفقًا لبعض التقديرات، أدى قطع الإنترنت في كازاخستان إلى قطع ما يصل إلى 15% من الشبكة دون اتصال بالإنترنت، بحسب سي إن بي سي.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 8882 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.