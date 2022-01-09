تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

10:01 ص الأحد 09 يناير 2022
تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

مشغولات ذهبية

كتبت-شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وهبط الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 524 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 674 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 786 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 898 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6288 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

اليوم إجازة بالبورصات العالمية، على أن يستأنف العمل غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، نحو 1797 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.30%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم عر الذهب عيار 18 عر الذهب عيار 21 عر الجنيه الذهب

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