سعر الذهب في مصر يتراجع 5 جنيهات في أول أسبوع من العام 2022

كتبت – شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب في مصر، بتعاملات أول أسبوع في العام الجديد 2022، وانخفض سعر الجرام اليوم الجمعة 5 جنيهات مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

كانت أسعار الذهب تتراوح عند 795 جنيها للجرام عيار 21 الجمعة الماضي، آخر أيام العام 2021، لكنها تراجعت بحلول اليوم إلى 790 جنيها للجرام.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 528 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 678 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 إلى 790 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب إلى 6320 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في تعاملات اليوم، بشكل طفيف بنحو 0.7% وسجل سعر الأوقية نحو نحو 1791 دولارا، مقارنة بـ 1788 دولارات للأوقية، أمس.

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