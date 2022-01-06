7 جنيهات تراجعًا في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر خلال منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات، وهبط الجرام 4 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب انخفاض المعدن عالميًا.

وكان سعر جرام الذهب هبط 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم، وانخفض 4 جنيهات خلال منتصف التعاملات، لتصبح قيمة الهبوط 7 جنيهات خلال تعاملات اليوم حتى الآن مقارنة بأمس.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 526 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 677 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 790 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6320 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة الخميس، وسجل نحو 1803 دولارات للأوقية، بتراجع قدره 0.39%، في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب