سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يواصل الارتفاع في منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعه مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه في الصباح، بسبب صعود المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب صعد في تعاملات الصباح 3 جنيهات للجرام، لتصبح قيمة الصعود 5 جنيهات حتى الآن.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب أعياد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 527 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 678 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 791 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 904 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6328 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا مع منتصف تعاملات جلسة الثلاثاء، ليبلغ نحو 1806 دولارات للأوقية، بزيادة قدرها 0.30%، في الساعة 12:43 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب