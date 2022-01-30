صعود جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

10:20 ص الأحد 30 يناير 2022
صعود جديد.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات

أسعار الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وكان سعر الذهب صعد أمس، بعد تراجع كبير شهده على مدار يومين.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وكان نجيب متوقعا صعود أسعار الذهب في السوق المحلي مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 525 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 675 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 788 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 901 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6304 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

اليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وكان سعر الذهب عالميًا سجل بنهاية تعاملات جلسة الجمعة، أخر جلسات الأسبوع، حوالي 1791 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 0.33%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

الخبر التالى:

رئيس المجلس التصديري للأدوية يلتقي الرئيس السنغالي لبحث إنشاء مصنع للدواء في "دكار"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1985

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

1991

متعافون اليوم

417453

إجمالي الإصابات

22496

إجمالي الوفيات

351418

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا