مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:44 م الإثنين 03 يناير 2022
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% إلى مستوى 11897 نقطة في نهاية تداولات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.17%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.85%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من الأسهم صافي بيع بقيمة 50.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 31.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 18.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.33% إلى مستوى 11909 نقاط في نهاية تداولات جلسة أمس الأحد، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

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