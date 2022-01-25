صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% في العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 0.4% إلى 5.6% مقارنة بتقرير أصدره في أكتوبر الماضي.

وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، إن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة فيروس كورونا خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.

وكان الاقتصاد المصري نما في العام المالي السابق بنسبة 3.3%.

وتتوقع هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن يواصُل معدل النمو السنوي ارتفاعه ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

وخفض صندوق النقد توقعاته اليوم لنمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.5% إلى 4.4% في 2022.