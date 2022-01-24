تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:42 م الإثنين 24 يناير 2022
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.34% إلى مستوى 11616 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.03%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.53%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 46.7 مليون جنيه، وكذلك تعاملات المستثمرين المصريين من الأسهم بقيمة 1.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 46.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.65% إلى مستوى 11655 نقطة، في نهاية تعاملات أمس، مدفوعًا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

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