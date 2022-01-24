سعر الذهب اليوم الاثنين يقفز في مصر بمنتصف التعاملات

01:17 م الإثنين 24 يناير 2022
سعر الذهب اليوم الاثنين يقفز في مصر بمنتصف التعاملات

أسعار الذهب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات وزاد سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 537 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 690 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 805 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 920 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 6440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1838 دولارا للأوقية، بزيادة قدره 0.17%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:43 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب الذهب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1603

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

1209

متعافون اليوم

410098

إجمالي الإصابات

22368

إجمالي الوفيات

343971

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أمطار متفاوتة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا