سعر الذهب اليوم الاثنين يقفز في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات وزاد سعر الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بسبب ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وتشهد حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ منتصف ديسمبر الماضي، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من مرور العديد من المناسبات مثل أعياد الكريسماس وعيد الميلاد.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 537 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 690 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 805 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 920 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 6440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات جلسة الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1838 دولارا للأوقية، بزيادة قدره 0.17%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، في الساعة 12:43 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب