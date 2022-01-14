تراجع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات رغم ارتفاعه عالميا

كتبت- شيماء حفظي:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، في مصر خلال التعاملات الصباحية، وانخفض سعر الجرام 3 جنيهات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، رغم ارتفاع سعر المعدن عالميا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 بأول التعاملات اليوم نحو 795 جنيها للجرام مقابل 798 جنيها للجرام أمس.

وكانت مبيعات الذهب تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي، خاصة مع بداية العام الدراسي، وفقا لقول إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات لمصراوي في وقت سابق.

وتوقع هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، تحرك مبيعات السوق خلال إجازة النصف الأول من العام الدراسي.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 530 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 681 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 795 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 908.5 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب عند 6360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

تتجه أسعار الذهب الجمعة 14 يناير إلى تسجيل أعلى زيادة أسبوعية منذ نوفمبر ، مدعومة بانخفاض الدولار والعائد على سندات الخزانة الأميركية،

وينتظر المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية لمعرفة الإطار الزمني لتقليص برنامج الفدرالي لشراء السندات.

ويتجه الدولار إلى تكبد أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية شهور، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: (أسعار الذهب).