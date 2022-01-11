"فيتش سوليوشنز": نمو اقتصاد مصر سيتفوق على معظم الأسواق الناشئة في عامين

كتبت-ياسمين سليم:

توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يتفوق النمو الاقتصادي في مصر في الأداء على معظم الأسواق الناشئة والأسواق المقارنة الإقليميين خلال العامين المقبلين، بمتوسط معدل ​​5.3٪ سنويًا في العامين الماليين الجاري والمقبل.

وأوضحت، في تقرير حديث لها، أن انتعاش الاستثمار الثابت والاستهلاك الخاص القوي والتعافي في صادرات الخدمات وخاصة السياحة سيدعم الأداء الاقتصادي القوي للدولة في العامين المقبلين.

وتتوقع هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن يواصُل معدل النمو السنوي ارتفاعه ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

وقال التقرير إنه بعد تأثر الاستثمار بشكل ربع سنوي منذ سبتمبر 2019، بدأ في التوسع منذ يونيو الماضي، مدعومًا من تعود النشاط الاقتصادي وانخفاض الشكوك المرتبطة بفيروس كورونا.

وتوقعت فيتش سوليوشنز تأثيرات أساسية وقوية مع افتتاح مشروعات كبيرة لمساعدة النشاط الاستثماري خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت أنها لا تتوقع انتعاش قطاع السياحة تمامًا إلى مستويات ما قبل انتشار فيروس كورونا حتى عام 2023، مشيرة إلى أن منح تطعيمات للعاملين في السياحة واستئناف الرحلات الجوية مع روسيا، سوف يؤثر بالإيجاب على القطاع.

وقالت إن الاستهلاك الخاص سيستفيد من تدفقات التحويلات النقدية للعاملين في الخارج القوية خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وانتعاش النشاط السياحي.

وتوقع التقرير تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص بعد عامين من النمو القوي على خلفية تراجع التضخم والارتفاع في أجور القطاع العام.

وتقدر فيتش متوسط معدل التضخم خلال 2022 بنسبة 7.1%.

وهذه التوقعات ليست ببعيدة عن توقعات البنك المركزي الذي يستهدف تسجيل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.