البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:16 ص الثلاثاء 11 يناير 2022
البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 12029 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.13%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.37% إلى مستوى 12022 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

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