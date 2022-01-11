البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.06% إلى مستوى 12029 نقطة في بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.13%، وكذلك مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.37% إلى مستوى 12022 نقطة في نهاية تداولات جلسة أمس الاثنين، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.