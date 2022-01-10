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المشاط: منتدى شباب العالم علامة مميزة للمرحلة التي تمر بها الدولة

03:24 م الإثنين 10 يناير 2022
المشاط: منتدى شباب العالم علامة مميزة للمرحلة التي تمر بها الدولة

رانيا المشاط


كتب- مصطفى عيد:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن منتدى شباب العالم أصبح علامة مميزة للمرحلة الجديدة التي تمر بها الدولة وانطلاقها نحو الجمهورية الثانية والتي تسعى فيها لتمكين الشباب من المناصب القيادية ودعمهم للقيام بدور أكبر في جهود التنمية ومختلف مناحي الحياة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، أضافت الوزيرة أن المنتدى يعد فرصة لخلق التواصل الفعال بين الشباب المصري والشباب من مختلف أنحاء العالم، وإطلاعهم على جهود الحكومات وطرق تفكير صناع القرار للاستفادة من التجارب ووضع رؤى واضحة للتغلب على تحديات المستقبل.

ومن المقرر أن تشارك المشاط في العديد من الأنشطة خلال فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ الذي يقام في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى حضور العديد من قادة العالم والشخصيات البارزة، والشباب من مختلف أنحاء العالم، لتعزيز التواصل بين الشباب ودعم قدرتهم على التغيير، بحسب البيان.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي في إطلاق مبادرة "شباب بلد" التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، وهي مبادرة دولية أطلقتها الأمم المتحدة عام 2018 تحت مسمى "Generation Unlimited".

وتستهدف المبادرة خلق شراكات أطرافها الحكومات والمؤسسات الدولية والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لإكساب الشباب المهارات اللازمة ودعم ريادة الأعمال وتعزيز توفير فرص العمل.

كما تشارك وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة، ومناقشة الجهود ومحاور عمل مؤسسات التمويل الدولية التي شكلت محورًا للعمل خلال الفترة الماضية، للتأقلم مع تداعيات جائحة كورونا.

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي منتدى شباب العالم منتدى شباب بلد يونيسيف

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