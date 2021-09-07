عودة للصعود.. ارتفاع طفيف في مؤشر البورصة ببداية تعاملات اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
عاد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للارتفاع فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجع دام جلستين على التوالي.
وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى مستوى 11096 نقطة.
وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.29 % إلى مستوى 11064نقطة.
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