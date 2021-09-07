عودة للصعود.. ارتفاع طفيف في مؤشر البورصة ببداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

عاد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 للارتفاع فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد تراجع دام جلستين على التوالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت 0.05% إلى مستوى 11096 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.31%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع في نهاية تداولات جلسة أمس بنسبة 0.29 % إلى مستوى 11064نقطة.