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أسعار السمك والمأكولات البحرية في بداية الأسبوع

10:21 ص السبت 04 سبتمبر 2021
أسعار السمك والمأكولات البحرية في بداية الأسبوع

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم، ليتراوح، بين 60 و80 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري بين 49 و55 جنيها، وهو سعر أمس وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، كما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور السمك المكرونة

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