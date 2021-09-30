الجمارك: إحباط 1723 عملية تهريب خلال شهر أغسطس الماضي

كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة أحبطت من خلال المنافذ الجمركية المختلفة 1723 عملية تهريب، خلال شهر أغسطس الماضي، واتخذت الإجراءات القانونية المقررة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وأضاف غتوري، في تقرير تلقاه منه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيمة الجمركية للمحاضر المحررة خلال الشهر الماضي بلغت 312 مليونًا و746 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 569 مليونًا و95 ألف جنيه.

وذكر أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 937 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 19 مليونًا و356 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 73 مليونًا و77 ألف جنيه، و4 محاضر لتهريب خمور بقيمة بلغت 3 ملايين و527 ألف جنيه، و122 محضرًا للسجائر بقيمة 52 مليونًا و94 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم أيضا تحرير 7 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة مليون و657 ألف جنيه، بالإضافة إلى 11 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها مليون جنيه، و65 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 20 مليونًا و917 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 510 آلاف جنيه.

وتضمن التقرير تحرير 25 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 39 مليونًا و79 ألف جنيه، و16 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها مليونًا و936 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و438 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة 428 ألف جنيه.

وذكر التقرير أنه تم تحرير 63 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 16 مليونًا و820 ألف جنيه، و27 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 94 مليونًا و656 ألف جنيه، و4 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 92 مليونًا و868 ألف جنيه.

وأضاف أنه تم تحرير محضري سماح مؤقت بقيمة مستحقة 55 مليونًا و270 ألف جنيه، و8 محاضر تهريب متنوعة سيارات وسجائر تبلغ قيمة مستحقاتها 44 مليونًا و477 ألف جنيه، و4 محاضر تلاعب بالمستندات بقيمة 47 مليونًا و993 ألف جنيه، ومحضر تهريب قطعة أثرية.