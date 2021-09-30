وزيرة التجارة تبحث مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية فرص إنشاء مشروعات بمصر



بحثت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، مع أنس سعيد العتيبة، المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية والوفد المرافق له، فرص وإمكانيات التعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الخميس.

حضر اللقاء اللواء إيهاب أمين مساعد الوزيرة للشؤون الفنية، وأحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة.

وقالت الوزيرة إن اللقاء تناول إمكانية إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية ونظيرتها الإماراتية للإنتاج للأسواق المحلية والتصدير لأسواق دول قارتي أوروبا وأفريقيا، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية "AF cefta".

وأضافت أن الحكومة المصرية تتيح حزمة حوافز متميزة للشركات المنتجة والمصدرة بالسوق المصري من خلال قانون الاستثمار الجديد، والبرنامج الجديد لرد الأعباء و مساندة الصادرات.

وذكرت جامع أن السوق الأفريقي يعد أحد أهم الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تساند الدولة تكلفة الشحن لأسواق دول القارة بنسبة 80%، مشيرةً إلى دعم الوزارة الكامل لكافة الشراكات الصناعية المصرية الإماراتية سواء بالسوق المصري أو بأسواق دول القارة الأفريقية.

وأكدت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن مصر تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال.

وأوضحت أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية بالجناح المصري المشارك بمعرض "إكسبو 2020 دبي" ومن بينها جلسة تحت عنوان "استثمر في مصر" وذلك على هامش فعاليات المعرض، وذلك بمشاركة الشركات المصرية والإماراتية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعريف هذه الشركات بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبرامج وحزم الحوافز الاستثمارية والتصديرية التي توفرها الدولة حالياً.

من جانبه، أكد المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية حرص المجلس على تعزيز التعاون المشترك مع مجتمع الأعمال المصري في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية للإنتاج بالسوق المصري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المجلس يضم 80 شركة يعمل عدد كبير منها في مجال التصنيع المدني.

وأوضح أن مصر تمثل وجهة صناعية واستثمارية متميزة، حيث تتمتع بكافة مقومات الإنتاج وانخفاض تكلفة التصنيع، موضحا أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية سينظم خلال المرحلة المقبلة مؤتمرا صناعيا استثماريا عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة عدد كبير من الشركات الإماراتية لإطلاعها على مزايا وحوافز الاستثمار والإنتاج بالسوق المصري.

وأشار العتيبة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين البلدين لخلق استراتيجية لتشجيع الصادرات الإماراتية للسوق المصري والصادرات المصرية لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق دول القارة الأفريقية.

وذكر أن هيئة موانئ دبي أطلقت أول منصة "B2B" بالمنطقة العربية تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك، وتشجيع إنشاء الشراكات الصناعية بدول المنطقة.

وأكد المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية أهمية اطلاع المجلس على احتياجات الاقتصاد المصري الصناعية لبدء تدشين شراكات صناعية بين دوائر الأعمال بكلا البلدين مع توفير حوافز غير مسبوقة للشركات المصرية المشاركة في هذه المشروعات.