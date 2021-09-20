شعبة مواد البناء: 50 جنيها ارتفاعا بسعر طن الأسمنت.. وتوقعات بالمزيد

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركات الأسمنت رفعت سعر الطن 50 جنيهًا بالأسواق أمس الأول السبت.

وذكر الزيني أن الزيادة ترجع إلى تراجع المعروض من الأسمنت بالأسواق.

وبحسب الزيني، يتراوح سعر طن الأسمنت بعد الزيادة تسليم أرض المصنع بين 765 جنيهًا و900 جنيه، وللمستهلك بين 950 جنيهًا وألف جنيه.

وتوقع الزيني المزيد من الارتفاعات في أسعار الأسمنت خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، تصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وذلك قبل قرار تخفيض الإنتاج الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز حماية المنافسة.

وأعلن جهاز حماية المنافسة قرارا خلال يوليو الماضي بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العامة في قطاع الأسمنت لتخفيض الطاقة الإنتاجية من الأسمنت من أجل تقليص فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الثلاثة الماضية.

وبحسب أحمد الزيني، تتسم سوق مواد البناء بحالة من الركود منذ عدة أشهر.