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أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يفقد 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت

12:15 م السبت 18 سبتمبر 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع.. والجرام يفقد 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب

كتبت-دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت بقيمة 6 جنيهات في الجرام الواحد، مقارنة بأمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 772 جنيهًا مقابل 778 جنيهًا أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 661 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 882 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6176 جنبهًا.

وعالميا، سجلت أسعار الذهب في البورصات العالمية نحو 1762 دولارًا للأوقية أمس وهي آخر جلسات الأسبوع، بحسب ما قاله نادي نجيب.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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