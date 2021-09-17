زيادة البصل وانخفاض الفاصوليا.. أسعار الخضروات في سوق الجملة خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تباينت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال الأسبوع الماضي، في سوق العبور لتجارة الجملة.

وارتفع سعر البصل 50 قرشا خلال الأسبوع، ليتراوح بين 1.5 و3.5 جنيه اليوم الجمعة، بينما تراجع سعر كيلو الفاصوليا جنيهين، ليتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيها.

وزاد سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، مقارنة بالجمعة الماضي، ليتراوح بين 2 جنيه و4 جنيهات، بينما تراجع الخيار البلدي إلى بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و 3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها، بتراجع جنيهن.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين جنيه و2 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا وجنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و 9 جنيهات، بزيادة 2.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 6 و9 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

المانجو العويس بين 18 و22 جنيها، بتراجع بين 2 جنيه و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.