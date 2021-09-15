أسعار الذهب العالمية تهبط للجلسة الثالثة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب العالمية، في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، مقارنة بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقا لبيانات الوكالة، تراجع سعر أوقية الذهب إلى 1801.3 دولار، بانخفاض قدره 3.7 دولار، في الساعة 9:26 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب، في ختام جلسة أمس نحو 1804.5 دولار.