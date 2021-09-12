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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

12:22 م الأحد 12 سبتمبر 2021
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 783 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر الجرام من الذهب عيار 18 نحو 671 جنيهًا وعيار 24 نحو 895 جنيهًا، وقيمة الذهب في الجنيه 6264 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية شعبة الذهب

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