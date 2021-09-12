قفزة الصادرات تخفض قيمة العجز في الميزان التجاري 27.8% خلال يونيو

كتبت-ياسمين سليم:

انخفض قيمة العجز في الميزان التجاري في شهر يونيو الماضي بنسبة 27.8% ليسجل 2.94 مليار دولار مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر في العام الماضي، بحسب النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد.

وقفزت قيمة الصادرات المصرية خلال يونيو بنسبة 49.2% لتسجل 3.61 مليار دولار مقابل 2.42 مليار دولار في يونيو العام الماضي، بحسب البيان.

وسجلت قيمة الصادرات ارتفاعًا في بعض السلع منها لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78% وملابس جاهزة بنسبة 54.6% وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1% وفواكه طازجة بنسبة 13.8%.

وقال البيان إن قيمة بعض الصادرات انخفضت خلال يونيو الماضي منها، الصابون ومحضرات التنظيف بنسبة 7% ومنتجات ألبان بنسبة 23.7% وخضر مجمدة أو مبردة بنسبة 8.6% ومستحضرات عطور وتجميل بنسبة 29.7%.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 0.9% لتبلغ 6.55 مليار دولار في شهر يونيو 2021 مقابل 6.49 مليار دولار في شهر يونيو 2020.

وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها نحاس ومصنوعاته بنسبة 44.4% وسيارات ركوب بنسبة 35.7% ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 22.4% وأدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 12.4%.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو الماضي منها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 6.3% وفول صويا بنسبة 43.1% ولحوم بنسبة 32.3% وخامات الحديد ومركزاتها بنسبة 5.3%.