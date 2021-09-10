ارتفاع أسعار الأسماك بسوق العبور خلال الأسبوع

القاهرة- مصراوي:

زادت أسعار الأسماك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في سوق العبور، بينما تراجع سعر الكابوريا واستقر الجمبري.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 22 و27 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال الأسبوع، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 60 و80 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري بين جنيه و5 جنيهات، خلال الأسبوع ليتراوح اليوم بين 50 و60 جنيها.

بينما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

وبقي سعر كيلو الجمبري الصغير ثابتا، ليتراوح بين 85 و165 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.